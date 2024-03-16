Актер Сергей Маковецкий опроверг кражу 200 тысяч рублей в отеле Санкт-Петербурга

Сергей Маковецкий приехал в Санкт-Петербург на гастроли. И 16 марта появились новости, что его обокрали. После того, как он сыграл в спектакле «Неслучайная встреча» во Дворце культуры, актер решил прогуляться. Рюкзак, в котором было 195 тысяч рублей, он оставил в камере хранения, а когда вернулся с прогулки, то денег там уже не было. Отмечается, что звезда фильма «Брат-2» якобы устроил скандал, вызвал полицию, но заявление не написал.

В правоохранительных органах пояснили, что Маковецкий не смог рассказать обстоятельства, при которых пропали денежные средства. А вот сам актер заверил, что кражи вообще не было.

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