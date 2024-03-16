Сергея Маковецкого обокрали в Петербурге

Народный артист России Сергей Маковецкий лишился крупной суммы денег после поездки в Петербург. Причем, в одном из отелей. И речь не про непомерные траты, о которых может подумать любой турист. В отношении звезды театра и кино было совершено преступление.

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Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, Маковецкий после выступления отправился на прогулку по городу, а рюкзак, в котором находились 195 тысяч рублей, передал с водителем в отель, чтобы поместить в камеру хранения.

По возвращении в отель Маковецкий свою сумку забрал, но конверта с деньгами в нем не обнаружил. Уточняется, что последний раз эту наличность актер видел в гримерной театра – тогда она лежала в рюкзаке.