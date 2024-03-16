Александр Олешко скорбит по умершему Александру Ширвиндту: «Еще была надежда»

Актер Александр Олешко отреагировал на трагическую новость о смерти Александра Ширвиндта. Он с 1999 года трудился бок о бок с легендарным артистом в Театре сатиры и не может поверить, что выдающегося деятеля больше нет.

«Вот и все... Еще в 14:35 была надежда. Даже на то, что сыграем спектакль наш 3 апреля... Спасибо вам большое, дорогой, любимый. За годы общения, за роли, встречи, работу, за шанс, за... За многое спасибо... Буду помнить...», - написал Олешко в микроблоге.

Теплые слова о Ширвиндте также высказал шоумен Иван Ургант. Он признался, что всегда хотел быть похожим на Александра Анатольевича.

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Напомним, Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в одной из московских клиник. Причиной смерти 79-летней звезды стали проблемы с сердцем. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище, дата прощания пока неизвестна.