Кристина Асмус заговорила про пережитый абьюз: «Надо уходить, если плохо»

Актриса Кристина Асмус затронула тему домашнего насилия. Звезда призвала женщин не терпеть тирана в доме, а сразу уходить (или выгонять) его. Как это делала когда-то она сама.

«Я в сомнениях бросала важнейших мужчин в своей жизни, но каждый раз с такой силой вспархивала и счастлива! Поверьте, там не страшно. Не надо терпеть. Надо уходить, если плохо», - написала у себя в микроблоге Кристина.

Звезда «Интернов» особо подчеркнула, что ни одна жертва абьюза не виновата в том, что с ней произошло.

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Сама Асмус ранее признавалась, что в студенчестве была полтора года в отношениях с абьюзером, которого назвала еще и маньяком. По ее признанию, возлюбленный был невероятно жесток и бил, как выразилась актриса, как не в себя. ей по сей день сложно вспоминать и говорить об этом, травма не проработана и мешает ей полноценно жить.