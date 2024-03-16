Покинувшая Россию Наталья Еприкян обосновалась в Армении

Звезда Comedy Woman Наталья Еприкян редко делится новостями из личной жизни. Но в интервью на YouTube-шоу GlumOFF приоткрыла завесу тайны вокруг своей персоны, а также раскрыла, где живет сегодня.

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Еприкян поведала, что покинула Россию в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. на тот же период пришелся ее творческий кризис.

«Я в ковид оказалась в Армении. Получила свободу, которой не было у других людей во всем мире. Мне реально повезло. Я с удовольствием отдыхала и просто наслаждалась жизнью», - рассказала, где сегодня живет, звезда.

Еприкян призналась, что благодаря тому, что много работала, смогла скопить на жизнь и позволить себе не искать новые источники дохода в тот момент. И просто наслаждалась свободой и отдыхом на исторической родине. А в 2022 году приняла решение остаться в Закавказье навсегда.