Иван Ургант признался, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта

Шоумен Иван Ургант почтил память Александра Ширвиндта, ушедшего из жизни накануне в одной из столичных клиник. Народному артисту РФ было 89 лет, предварительно причиной стали проблемы с сердцем.

У себя в микроблоге Ургант признался, что для него Ширвиндт был образцом. И он хотел походить на своего кумира.

«Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась», - написал телеведущий.

Ургант всегда боялся, по его признанию, что Ширвиндт уйдет, но после его смерти понял, что не нужно было – мол, никуда он не ушел, а навсегда с ним.

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Добавим, что Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится в Театре сатиры, президентом которого он являлся. Дату похорон пока не назначили.