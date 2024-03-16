Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

Народный артист России Александр Ширвиндт, скончавшийся накануне на 90-м году жизни, будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом стало известно от худрука Театра сатиры Сергея Газарова, который сообщил также, что прощание с легендой пройдет на сцене этого учреждения, президентом которого он был. Дата похорон с Александром Ширвиндтом при этом пока не озвучена.

Ширвиндт, напомним, скончался в больнице предварительно из-за проблем с сердцем. Артист давно страдал от недуга, в 2019 году ему провели операцию и установили кардиостимулятор.

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В 2020 году легендарный актер театра и кино тяжело перенес коронавирус. Через два года после этого ему диагностировали стенокардию.