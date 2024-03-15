Прибавившая в весе Ксения Собчак проходит лечение в специализированной клинике

Ксения Собчак набрала вес на фоне болезни, о которой не говорит. Фото: соцсети Ксении Собчак

Журналистка и блогер Ксения Собчак вышла на связь из клиники.

Ксения Собчак за последнее время заметно прибавила в весе. Это очевидный факт, который признает и сама Ксения. 

Килограммы стали результатом заболевания, о котором Собчак предпочитает не рассказывать. Чтобы прийти в форму, Ксении Собчак потребовалась помощь специалистов.

В эти дни она находится на лечении в детокс-клинике, о чем сама сообщила в микроблоге. Первый результат уже есть. Ксении Собчак удалось скинуть уже целых три килограмма.

Ксения Собчак в клинике под присмотром специалистов, разработавших для нее индивидуальную программу, правильно питается и занимается скандинавской ходьбой.

Ксения Собчак в клинике. Фото: соцсети Ксении Собчак

«В 7 утра мы все здесь чувствуем себя полными сил и энергии, а в 9 готовы к часовой тренировке скандинавской ходьбой», - поделилась Ксения Собчак в микроблоге.

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