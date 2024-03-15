Наталья Фриске о маленькой дочери Луне: «Как же ей хорошо с хвостиком»

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья воспитывает дочку Луну. Малышке в апреле исполнится два годика. Наталья Фриске не может надышаться на малышку.

Она запечатлевает каждое движение Луны, желая запомнить прекрасные моменты детства девочки. Наталья Фриске поделилась новым снимком Луны, на котором та запечатлена с хвостиком на голове.

Фриске восхитилась взглядом подросшей дочери и сделала признание о том, что ввела запрет для своих родителей. Наталья дала понять, что бабушка и дедушка настаивали на том, чтобы Луну в год подстричь налысо. Но молодая мать отстояла право ребенка на длинные волосы и сейчас несказанно рада этому.