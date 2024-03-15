Беременная Таня Мусульбес прилетела рожать в Россию

Татьяна Мусульбес, находящаяся на внушительном сроке беременности, отважилась на дальний перелет. Вместе с Ромой Капаклы Татьяна Мусульбес вернулась в Россию с Бали.

Скорее всего, Таня Мусульбес будет рожать в России. Вряд ли она отважится на еще один перелет. В микроблоге Татьяна Мусульбес призналась, что дорога на этот раз показалась ей нереально утомительной.

«Это был самый сложный перелет. Я думала, до дома вообще не доберусь. Но нет. Я уже сходила в душ и легла в кровать. Я этому безумно рада», — поделилась Татьяна Мусульбес с подписчиками.

Напомним, в начале этой недели Татьяна Мусульбес рассекретила беременность. Она рассказала, что ждет первенца от Ромы Капаклы. Срок уже довольно приличный — почти пять месяцев.

Малыш пары экс-участников «Дома-2» появится на свет в середине лета.

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