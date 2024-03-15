Петренко заявил, что редко видится с сыновьями от Климовой: «У них свои дела. У меня свои»

Известная актерская пара Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись в 2014 году. У супругов два сына — Матвей и Корней. Старшему из мальчиков уже семнадцать лет, младшему — пятнадцать.

Игорь Петренко дал понять, что не очень интересуется жизнью двух своих наследников. Актер признался, что сыновья отдалились от него. Звездный отец видится с ними крайне редко.

«Сейчас они уже все больше и больше начинают взрослеть, мы все меньше и меньше видимся. У них свои дела. У меня свои, мотаюсь много», — поделился Игорь Петренко.

Напомним, сейчас Екатерина Климова пытается через суд заставить бывшего мужа погасить долги по алиментам перед сыновьями. А их накопилось девять миллионов рублей.

По материалам KP.RU

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