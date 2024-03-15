Анна Михалкова о своей новой роли: «Женщина на сто процентов»

В ближайший понедельник, 18 марта, на телеканале «Россия» состоится премьера нового сериала - детектива о майоре полиции «Васнецова».

Заглавную роль в фильме сыграла актриса Анна Михалкова. В центре сюжета - ее героиня, майор полиции, мама четверых детей, руководитель группы по расследованию особо тяжких преступлений.

На голову героини Анны Михалковой Вероники Васнецовой сваливаются все мыслимые и немыслимые неприятности. У нее сложности с руководством, ей не доверяют подчиненные, возникают проблемы с детьми и неприятности в личной жизни.

«Вероника Васнецова – женщина на сто процентов, и интересна как раз своей мягкостью, своим женским подходом ко всему», - говорит Анна Михалкова о своей героине.

Михалкова призналась, что восхищается оптимизмом Васнецовой и способностью не падать духом в самых сложных ситуациях.

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