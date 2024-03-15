Певица МакSим опровергла сообщения о паузе в карьере: «Подобные вбросы — дело рук бывших сотрудников»

Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова, выступила с опровержением информации о частичной отмене своих концертов. Исполнительница дала понять, что подобные сообщения — дело рук людей, которые не имеют никаких полномочий делать заявления от ее имени.

«Подобные вбросы — дело рук бывших сотрудников, которые генерируют какую-то непонятную информацию, не имея на то полномочий», — прокомментировала певица МакSим.

Вокалистка уточнила, что речь идет только о том, что она пока не сможет давать концерты в тех объемах, как это было раньше. Но выступать она не перестанет. МакSим намерена выходить на сцену и на корпоративах, и на различных публичных мероприятиях, и будет давать концерты, на которые можно приобрести билеты.

Опровергла МакSим и информацию о том, что якобы готова выступать только под фонограмму.

Напомним, ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что из-за плохого состояния здоровья МакSим отказалась на время от концертов и готова выступать только на корпоративах, где будет петь только под фонограмму.

По материалам starhit.ru

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