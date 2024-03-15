Брухунова заявила, что у Петросяна нет проблем с деторождением: «Хоть до ста лет»

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уже третий день отбивается от хейтеров, которые никак не могут поверить в том, что она сама выносила и родила второго ребенка от мужа.

Претензий к Брухуновой немало. Во-первых, никто не видел ее беременной. Во-вторых, она недавно вернулась из поездки в Китай, куда, получается, отправилась, едва родив. И таких несостыковок у людей, склонных к анализу чужой жизни, немало.

Многие сомневаются в том, что 78-летний Евгений Петросян все еще сохраняет фертильность. Словом, есть все основания подозревать, что дочку паре родила суррогатная мать, а Брухунова упорно отказывается озвучивать это публично. В микроблоге молодая мать заявила, что у ее мужа все прекрасно с половыми функциями.

«У здорового мужчины (коим является мой муж) проблем с деторождением быть не может хоть до 100 лет!» — ответила Татьяна Брухунова в микроблоге.

Она даже пообещала кинуть в личку кому-то свою перинатальную карту.

Напомним, в эту среду, 13 марта, в свой 35-й день рождения, Татьяна Брухунова сообщила в микроблоге, что у них с Евгением Петросяном есть не только сын, но и дочка. В доказательство молодая супруга мэтра разместила семейное фото, на котором их уже четверо.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».