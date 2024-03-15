Зверев заявил, что Пугачева разрешила ему петь песню группы «Мираж»: «Все вопросы к Алле Борисовне»

Известный стилист и автор фразы «звезда в шоке» Сергей Зверев рассказал, какое покровительство оказывала ему в своем время Алла Пугачева.
Оказывается, именно Примадонна посоветовала Сергею Звереву включить в свой репертуар хит группы «Мираж» «Музыка нас связала». Зверев тогда начал петь, получилось у него довольно бойко, и исполнителя пригласили дать концерт.
Но тот засомневался, а стоит ли ему выходить на сцену, ведь в репертуаре всего две песни - «Алла» и «Ради тебя». Не зная, как поступить, Сергей Зверев обратился к Алле Пугачевой. Та порекомендовала записать каверы на понравившиеся ему песни, в том числе и группы «Мираж» «Музыка нас связала».
Сергей Зверев. Фото: Global Look Press
Но Зверев высказал свои сомнения, понимая, что это нарушение авторских. Он поинтересовался, как ему поступить, если вдруг позвонит продюсер «Миража» и потребует сатисфакции. На что Примадонна ответила, переводить всех на нее.
«А ты ему скажи: все вопросы к Алле Борисовне», - сказала Пугачева Звереву.
Правда, никто Сергею Звереву пока не позвонил. Может, конечно, потому что он выступает не так часто.
По материалам MK.RU