Зверев заявил, что Пугачева разрешила ему петь песню группы «Мираж»: «Все вопросы к Алле Борисовне»

Известный стилист и автор фразы «звезда в шоке» Сергей Зверев рассказал, какое покровительство оказывала ему в своем время Алла Пугачева.

Оказывается, именно Примадонна посоветовала Сергею Звереву включить в свой репертуар хит группы «Мираж» «Музыка нас связала». Зверев тогда начал петь, получилось у него довольно бойко, и исполнителя пригласили дать концерт.

Но тот засомневался, а стоит ли ему выходить на сцену, ведь в репертуаре всего две песни - «Алла» и «Ради тебя». Не зная, как поступить, Сергей Зверев обратился к Алле Пугачевой. Та порекомендовала записать каверы на понравившиеся ему песни, в том числе и группы «Мираж» «Музыка нас связала».