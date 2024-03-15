Беременная третьим ребенком Кети Топурия пришла на «Новую Фабрику звезд»

Известная певица Кети Топурия не смогла скрыть своих заметно округлившихся форм от общественности. Певица пришла на шоу ТНТ «Новая Фабрика звезд», что поддержать участников проекта.

При одном взгляде на Кети Топурия было очевидно, что певица ждет ребенка. Беременность уже очень очевидна. Более того, Кети Топурия находится на финальной ее стадии.

При этом знаменитость ведет активную жизнь, как и во время двух предыдущих беременностей. Кети Топурия в голубом мини-платье и жакете такого же оттенка вышла на сцену вместе с юными исполнителями, участниками шоу «Новая Фабрика звезд», что поддержать участников проекта. Певица, как и всегда, источала позитив и была готова делиться со всеми своей позитивной энергетикой.

Уходить в декрет Кети Топурия планирует непосредственно перед родами.

Напомним, будущий ребенок будет третьим по счету малышом Кети Топурия. У певицы есть дочь Оливия и сын Адам.

По материалам starhit.ru

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