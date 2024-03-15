Певица МакSим объявила о приостановке концертов

Известная певица МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова, объявила о паузе в карьере. Временно вокалистка не будет давать больших концертов. Единственное, на что готова пойти певица МакSим - это выступать под фонограмму на частных вечеринках и корпоративах.

Все это - по причине недавнего лечение певицы МакSим от алкогольной зависимости. Звезда настолько слаба, что может позволить себе выступать только в щадящих условиях.

Гонорар певицы за выступление стал ниже. Раньше, чтобы послушать МакSим нужно было заплатить 4,5 млн рублей, теперь - 3 млн. В договоре сразу прописывается, что вживую петь звезда не будет.

В райдере указано, что в гримерке МакSим должны быть чай, соки и фруктовая нарезка.

По материалам телеграм-канала Mash

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