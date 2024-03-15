Ани Лорак хочет получить российское гражданство

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, хочет стать гражданкой России. Как стало известно от источника в окружении Ани Лорак, вокалистка подала заявление на получение российского паспорта в феврале этого года.

«Каролина Куек подала заявление на получение гражданства России еще в феврале», - рассказали в окружении Ани Лорак на условиях анонимности.

Стоит напомнить, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов предлагал Ани Лорак получить российский паспорт еще в 2016-м году и хотел оказать знаменитости содействие в этом вопросе. Но в тот момент представитель Ани Лорак заявил, что звезда не планирует получать гражданство России.

Судя по всему, Ани Лорак решила, что сейчас наступил тот самый момент, когда она готова стать гражданкой страны, в которой живет и работает много лет.

По материалам РИА Новости

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».