Федор Добронравов до 2025 года не появится на публике из-за болезни

Известный актер Федор Добронравов отказался выходить на сцену целый год. Артист объявил об отмене спектаклей со своим участием вплоть до января 2025 года.

Федору Добронравову предстоит длительное восстановление после перенесенной не так давно операции. Как сообщается, без вмешательства 62-летний Добронравов мог бы стать инвалидом.

Федор Добронравов обратился к врачам в конце февраля с жалобами на боли. После проведенного исследования медики приняли решение о проведении экстренной операции своему пациенту.

По некоторым данным, у Добронравова были обнаружены дегенеративные образования позвоночника. Во время экстренного вмешательства все они были удалены.

В канун 8 Марта Федора Добронравова уже выписали из клиники домой. Но теперь артист будет проходить длительную реабилитацию, которая несовместима с работой.

По материалам SHOT

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