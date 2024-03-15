Юлия Проскурякова похвасталась, как маленькая дочка Игоря Николаева нарисовала его портрет: «Ника рисует папу»

Певица и актриса Юлия Проскурякова активно ведет соцсети, в отличие от своего именитого супруга Игоря Николаева. В микроблогах она рассказывает не только про карьеру, но и делится личным. Особенно тепло подписчики встречают контент, посвященный дочке Юлии и Игоря, восьмилетней Веронике.

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Дочка певицы и композитора растет очень талантливой и любознательной. Она уже не только прекрасно поет, причем и на английском языке, но и рисует. Мама Вероники сняла на видео, как она нарисовала портрет отца.

«Ника рисует папу», — сообщила фолловерам звезда.

На видео — очень аккуратно выполненный рисунок Вероники Николаевой. Девочка изобразила отца очень похоже, узнать в нем знаменитого композитора можно легко.

Напомним, что у Николаева есть еще старшая дочка от первого брака с Еленой Кудряшевой, Юлия. Отцом он тогда стал в 18 лет! Сегодня Юлия Николаева живет в Америке, и отец с мачехой и сестрой очень часто ее навещают.