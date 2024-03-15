Лолита призналась, что продолжает общаться с Ивлеевой после скандала: «И с Настей, и с остальными»

Лолита Милявская призналась, что продолжает общаться с Настей Ивлеевой, из-за вечеринки которой в декабре прошлого года очень серьезно пострадала ее карьера. Певицу в самое «хлебное» для любого артиста время — новогодние каникулы — перестали приглашать на корпоративы в наказание за то, что та была активной участницей «голого» дня рождения блогерши.

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С Ивлеевой Лолита не прекращала общение. Они, к слову, давно дружат и регулярно сотрудничали. Как и со многими гостями той скандальной вечеринки.

«И с Настей, и с остальными. Мы не прерывали человеческие отношения ни на шаг. Мы очень заботливо относимся друг к другу. Настя являлась лицом вечеринки, а не организатором. А я была в концертном костюме. От того, что так сложились планеты, и мы попали под раздачу, в этом есть провидение Господа», — объяснила Лолита.

В своей «отмене» Лолита видит Божье провидение: мол, была настолько вымотана к концу года, что все равно бы не смогла выступать на концертах, а загремела бы, к примеру, в больницу с каким-нибудь тяжелым недугом.

«Мне кажется, что Бог правильно убрал от меня это», — по-христиански смиренно приняла свою участь звезда.

Кстати, после череды отмен концертов артистка приняла решение восстановить храм на одной из новых российских территорий.