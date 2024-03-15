Лолита рассказала, как проживает свою «отмену»: «Коллеги мне звонили и выражали соболезнования»

Певица Лолита Милявская рассказала, как живет в режиме «отмены», произошедшей с ней после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Мероприятие было еще в декабре, но последствия от него исполнительница хита «На Титанике» расхлебывает до сих пор.

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Концерт за концертом, а потом и весь гастрольный тур Лолиты на весну 2024 года оказались сорваны. Лишилась певица и корпоративов. И если организаторы и площадки отмахивались от сотрудничества со звездой, то коллеги, наоборот, поддерживали звезду.

«Ни один человек от меня не открестился, не отказался, не предал меня анафеме. Наоборот, коллеги мне звонили и выражали соболезнования. Я сказала: «Ребята, но я же не умерла». Но зато я услышала, как это будет выглядеть, когда я сдохну, потому что кто-то плакал в трубку. Я выходила на улицу с ожиданием, что кто-то плюнет в спину. А люди, наоборот, фотографируются и спрашивают: «А когда же вы вернетесь?» Где вот эти самые люди, которые пишут невероятное количество хейта? Я ни одного не встретила», — высказалась звезда.

За эти месяцы «отмены» Лолита не впала в депрессию, поскольку признает: стойкая. Но усталость и высокое давление все-таки накатили, пришлось даже скорую помощь вызывать.