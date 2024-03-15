Прохор Шаляпин оценил насекомых в рационе: «Печенье из перемолотых сверчков - это что-то»

Певец Прохор Шаляпин посетил в Москве дегустацию блюд из насекомых. Столь экзотический кулинарный раут провела диетолог Марият Мухина, которая представила выпечку с самым разным наполнением. Сверчки, саранча, бамбуковые черви стали начинкой для пирожков, булочек и пиццы, даже лягушачьи лапки можно было найти на тарелке.

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Шаляпин продегустировал много блюд и признался, что у него появились особые вкусовые предпочтения.

«Мне понравилось печенье из муки из сверчков. Совершенно не скажешь, из чего оно, похоже на обычные курабье. Печенье из перемолотых сверчков - это что-то», - признался сайту mk.ru Шаляпин.

Позаботился певец и о своей подруге Анастасии Волочковой. Артист обнаружил, что ей в рационе не помешали бы лапки лягушек и саранча. Мол, они богаты белком, но фигуре не угрожают.