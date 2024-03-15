Юморист Николай Бандурин отреагировал на пополнение в семье Евгения Петросяна: «Никто не знал, они все скрывали»

78-летний Евгений Петросян и его 35-летняя жена Татьяна Брухунова смогли вновь удивить не только поклонников, но и друзей. Супруги тайно стали родителями, на этот раз лапочки-дочки, но никому об этом не сказали. Лишь в марте, когда Татьяна отмечала свой день рождения, они решили раскрыть секрет – как когда-то с сынишкой Ваганом звездный отец предстал на свое 75-летие.

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О семейном секрете не знали даже друзья. Артист «Петросян-шоу» Николай Бандурин признался, что часто виделся с четой, но беременности Татьяны не замечал.

«Мы вообще никто не знали, что они ждут ребенка! Они как партизаны, все скрывали, никто даже не догадывался. Никто даже не замечал. Но здорово, что теперь у них такие хорошие новости», - поделился с Woman.ru Бандурин.

Для Евгения Петросяна новорожденная дочка стала третьим ребенком. От первого брака у него есть 55-летняя дочь Викторина, которая живет в Америке и которая перестала поддерживать связь с отцом после его развода с Еленой Степаненко.