Невестка Наташи Королевой отрицает, что терпит от звездной свекрови оскорбления

Экс-стриптизерша Мелисса Волынкина прославилась не благодаря своим откровенным танцам. Девушка несколько лет назад повстречала звездного наследника – единственного сына Наташи Королевой, и теперь у них все серьезно.

Архип Глушко даже съехал из уютного семейного гнездышка в элитном поселке на скромную хрущевку ради избранницы. И пара живет в гражданском браке, правда, о свадьбе пока не заикается.

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К паре Архипа и Мелиссы приковано всеобщее внимание. Подписчики считают, что названую невестку Наташа Королева откровенно недолюбливает и при удобном случае обязательно если не унизит, то подденет.

Например, на дне рождения сынишки она вспоминала бывших возлюбленных Архипа. А его отец, Сергей Глушко, и вовсе заявил, что таких как Мелисса у его наследника еще будет, мол, вагон и маленькая тележка.

Только сама Мелисса не жаловалась. И сейчас, когда ее напрямую спросили про оскорбления от Наташи Королевой, девушка дала понять, что все у них вполне сносно.

«Нет, хватит читать желтую прессу», - отмахнулась Волынкина.

К слову, ради сына Королевой танцовщица оставила пилон и стала заниматься более тривиальным делом – пошла в визажистки. Наташа Королева даже пристраивала ее как-то поработать на съемочной площадке. Сама исполнительница подчеркивает: «Мой сын встречается с прекрасной девушкой, но они не в браке. Поэтому она еще не совсем невестка, а просто девушка сына».