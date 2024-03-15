Клара Новикова не удивлена пополнению в семье Евгения Петросяна: «Может себе позволить, обеспеченный человек»

Коллега Евгения Петросяна, юмористка Клара Новикова обрадовалась за сатирика, узнав про новое пополнение в его семье. 78-летний артист и его 35-летняя жена Татьяна рассекретили свое счастье – предъявили дочку, которая, предположительно, родилась еще в конце прошлого года. Правда, как назвали, скрывают.

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Новикова считает, что это для Петросяна очень здорово – опять стать отцом. У него уже есть сын Ваган от молодой жены, и ему 4 годика, а также дочь от первого брака Викторина Петросянц, живущая в Америка и уже нянчащая внука.

«Евгений Ваганович может себе позволить, он обеспеченный человек и очень ответственный, конечно, он теперь подошел к этому вопросу со всей серьезностью. Таких случаев много, что люди становятся родителями во взрослом возрасте, почему нет», - высказалась Новикова сайту Woman.ru.

К слову, беременной жену Петросяна так никто и не увидел, сама она отвергает слухи об услугах от суррогатной матери, мол, если не показывает фото с животиком, это не значит, что их нет. Напомним, поженились сатирик и его младшая на 44 года избранница в 2019 году.