Артем Качер расстроился после вылета с шоу «Маска»: «Разоблачение как гром среди ясного неба»

В новом, пятом по счету выпуске шоу «Маска» жюри разоблачило Акулу. Увидеть на сцене судьи ожидали Давида Манукяна, причем, единогласно, но вопреки столь железной уверенности под маской хищника оказался певец Артем Качер.

Исполнитель признался, что давно мечтал поучаствовать в «Маске» и только в пятом сезоне нашел время для этого. Он тщательно готовился к каждому номеру, выкладываясь на все 100%.

«Мне казалось, что все у меня получается очень классно. Поэтому разоблачение как гром среди ясного неба для меня. Наверное, я слишком заигрался в изменения голосов, спел все жанры, кроме своего. Злюсь, в первую очередь, на самого себя из-за этого», - признался в официальном Telegram-канале шоу Качер.

Маску Акулы артист выбрал сознательно – он себя с ней ассоциирует. Мол, такой же любитель мяса, только еще с доброй душой.

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Сам костюм оказался невероятно тяжелым, в нем было очень жарко и трудно передвигаться. Но Качер посмеялся – любит баню, а еще это оказалось отличное кардио, и в спортзал уже можно было не ходить.

«Видимость в Акуле очень маленькая, глаза были на уровне челюсти, и приходилось смотреть между ними – я даже проделал больше дырочек, чтобы наблюдать за происходящим в зале», - признался певец

Также выбывший участник подчеркнул, что полученный опыт для него оказался очень крутым, и ему пришлось пройти серьезную работу над собой.