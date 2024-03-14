Телеведущая Лариса Гузеева со сломанной ногой прилетела в Израиль

Ведущая шоу «Давай поженимся!» улетела из России. Лариса Гузеева не стала отменять поездку, которую давно запланировала. Она недавно сломала ногу, поэтому ей сложно передвигаться. Но телеведущая выдержала длительный перелет. 14 марта она вышла на связь с пляжа в Израиле. Актриса сразу предупредила, что приехала только на несколько дней. Она захотела побывать на Земле обетованной перед Пасхой. В планах звезда посетить храмы.

«Я в Израиле. Прилетела на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой. Я заранее купила билет, всё оплатила. Как же я могла не прилететь?» – сказала Гузеева.

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Она отметила, что передвигается на ходунках. Однако телеведущая рада, что исполнила свою мечту. Она призвала поклонников беречь свои руки и ноги. Артистка восхитилась закатом и небом. Также Лариса Андреевна призналась, что есть смельчаки, которые купаются. Она заявила, что обычно они они оказываются русскими.