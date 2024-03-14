Сиделка Светланы Моргуновой призналась, что она умерла на ее глазах: «Сразу потеряла сознание»

10 марта не стало Светланы Моргуновой. Это случилось спустя три дня после того, как она отметила свой день рождения. Позже было установлено, что причиной смерти стал тромб. Похоронили легендарного диктора на Троекуровском кладбище.

Проститься с Моргуновой пришли внучка, сестра и другие родственники. Также Игорь Крутой не мог пропустить церемонию прощания. Он является крестным сыном диктора. Друзья признавались, что композитор взял под контроль организацию похорон, так как Светлана Михайловна хотела, чтобы ее похоронили рядом с сыном Максимом, который умер в 2020 году.

Сиделка знаменитости Мутабар Хамитова первой узнала о ее смерти. Все произошло на ее глазах. Моргунова рассматривала фотографии сына. Многие ее друзья, включая Клару Новикову, утверждали, что она все четыре года думала лишь о нем.

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«Она приходила и смотрела на фото, которые были на кухне. Иногда кино смотрели. А тут ей стало плохо, сразу потеряла сознание. Я набрала невестке Лене, та уже вызвала скорую. Но врачи приехали и сразу сказали: «Сердце остановилось». Я вообще в шоке была. Очень ее любила, она была как мама мне», — поделилась Хамитова в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».

Ее слова подтвердила и невестка диктора. Елена отметила, что смерть сына стала слишком большой утратой для Моргуновой.