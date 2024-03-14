Вдова Юдашкина заявила, что дочка Галина очень похожа на отца: «Я их боялась двоих»

В 2023 году не стало Валентина Юдашкина, который много лет боролся с онкологическим заболеванием. Для его жены Марины это стало большим потрясением. Непросто было и дочке кутюрье, Галине, которая возглавила его Модный дом.

Она теперь живет в Дубае, где уже открыла офис и шоурум бренда. В новом интервью наследница маэстро рассказала, что активно работает и вносит новое в работу компании. Ведущий Алексей Сухарев спросил вдову Юдашкина, кто более строгий — дочка или сам Валентин.

«Вы знаете, как они похожи! Боже! Даже не могу предать! Такое впечатление, что когда разговариваю с Галей, это я разговариваю с Валентином или наоборот. На одну и ту же вещь они могли одинаково сказать, не видя друг друга, не находясь рядом. Ой, я их боялась двоих! Ругали меня за что-нибудь, что-то я не так сделала», — поделилась Марина в YouTube-канале «Модный подкаст».

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Она призналась, что все отдала наследнице, в плане бизнеса. Однако вдова модельера отметила, что поможет ей, если это потребуется. Работники Модного дома также признались, что Галина похожа на отца и очень требовательна.