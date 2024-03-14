«Гарик смеется как колокольчик»: россияне удивились тому, как повзрослели дети Аллы Пугачевой в Израиле

С наступлением весны Алла Пугачева стала делиться новыми кадрами. Она повеселилась с друзьями на яхте, а потом записала видео для Стаса Михайлова, в котором высмеяла его за слова о том, что уехавшие артисты вернутся на коленях. В это время Максим Галкин* был на гастролях.

Он дал несколько концертов в Латвии, а потом в Сербии. Примечательно, что 14 марта юморист уже был дома. Он выложил кадры с прогулки. Впервые за долгое время артист показал десятилетних двойняшек Лизу и Гарри.

Галкин* был в шортах и лонгсливе. 47-летний юморист усадил сына на свои плечи. Они шли так по улице. Прохожие не обращали на них внимание. Гарри смеялся, размахивал руками.

«Уступите дорогу великану», — шутил он.

К ним подбежала Лиза. Она шла рядом с папой. Дочка Примадонны была в джинсах-кюлотах и футболке желтого цвета. Ее волосы были заплетены в косичку. По всей видимости, кадры сделала Алла Борисовна.