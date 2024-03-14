«Гарик смеется как колокольчик»: россияне удивились тому, как повзрослели дети Аллы Пугачевой в Израиле

С наступлением весны Алла Пугачева стала делиться новыми кадрами. Она повеселилась с друзьями на яхте, а потом записала видео для Стаса Михайлова, в котором высмеяла его за слова о том, что уехавшие артисты вернутся на коленях. В это время Максим Галкин* был на гастролях.
Он дал несколько концертов в Латвии, а потом в Сербии. Примечательно, что 14 марта юморист уже был дома. Он выложил кадры с прогулки. Впервые за долгое время артист показал десятилетних двойняшек Лизу и Гарри.
Галкин* был в шортах и лонгсливе. 47-летний юморист усадил сына на свои плечи. Они шли так по улице. Прохожие не обращали на них внимание. Гарри смеялся, размахивал руками.
«Уступите дорогу великану», — шутил он.
К ним подбежала Лиза. Она шла рядом с папой. Дочка Примадонны была в джинсах-кюлотах и футболке желтого цвета. Ее волосы были заплетены в косичку. По всей видимости, кадры сделала Алла Борисовна.
Максим Галкин* усадил сына на плечи. Фото: соцсети Максима Галкина*
По словам мужа Примадонны, они вспомнили времена, когда он мог носить сына на плечах. Юморист заверил, что Гаррику особенно понравился этот эксперимент. А пользователи Сети поразились тому, как выросли двойняшки. Многие заметили, что говорят они на русском языке и выглядят счастливыми.
«Можете спокойно ходить улицами, дети растут свободными, никто не мешает им наслаждаться детством», — отметила tatiana.dudko.n.
«Сразу видно что это в Израиле», — заявила stela___sol.
«Это опять у Гарика будут приятные воспоминания о своем детстве. Гарику и Лизе очень повезло с папой и мамой», — написала light.lav.
«Русский язык еще не забыли», — высказалась lyudmilka271985.
«Какой же славный мальчуган», — призналась ellapavlova000.
«Гарик смеется как колокольчик», — заверила nadjak1956.
«Гарри уже такой большой, скоро можно наоборот», — заявила sweti.70.
К слову, некоторые пользователи Сети решили, что видео старое и супруги до сих пор находятся на Кипре. Но сам Галкин* признался, что он в Израиле. 15 марта артист выступит в городе Беэр-Шева. После того как звездная семья переехала за границу, он не перестает работать. А вот Пугачева предпочитает лишь иногда посещать концерты друзей.
Она была удивлены, когда 1 марта вышел альбом с песнями, которые ей довелось исполнить в 2019 году в Кремле. Певица дала понять, что альбом выложила на онлайн-платформе не она. При этом Алла Борисовна объявила, что выпустит новые песни в свой день рождения, 15 апреля. По словам звезды, она делает это только ради своих поклонников.
Алла Пугачева с дочкой в Израиле несколько лет назад. Фото: соцсети Максима Галкина*
И пока дети Примадонны учатся за границей, заводят новых друзей и путешествуют, в России не перестают обсуждать родителей двоняшек. Из-за последний высказываний многие ополчились против Пугачевой.
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Ее даже предлагали внести в списки иностранных агентов. Друзья и знакомые певицы удивляются тому, что она говорит. Некоторые считают, что она просто следует за мужем. А Никита Джигурда призвал ее вернуться на родину. Он уверен, что если поговорит с ней, то она поменяет свое мнение.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.