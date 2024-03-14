Ольга Бузова встала на колени и сделала предложение Филиппу Кркорову в эфире шоу «Это нормально?»

Ольга Бузова в свои 38 лет мечтает о семье. При этом она не раз признавалась, что так много работает, что порой у нее нет времени даже на свидания. Недавно телеведущая стала работать с Дмитрием Дибровым. Они вместе ведут новый проект «Это нормально?». И во время очередного выпуска в гостях побывал Филипп Киркоров. Он заявил, что никогда больше не женится.

«А мне можно выйти замуж?» – спросила Ольга. «За меня, да!» – завил ей певец. «Вы же не хотите», – удивилась артистка. «А ты меня спрашивала?» – сказал Филипп Бедросович.

После этого Бузова вышла в центр в студии и встала на одно колено. Король отечественной эстрады тоже встал перед ней на одно колено.

«Филипп, ты женишься на мне?» – задала она сокровенный вопрос. «Если ты скажешь «да», подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже — то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная! Я готов говорить очень многое!» – произнес Киркоров.

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К слову, ранее в этой студии самой Бузовой сделал предложение блогер. Он даже вручил ей кольцо. Перед всеми телеведущая отвечать ему не стала. По всей видимости, ответ был отрицательный. Позже артистка стала демонстрировать другое кольцо на пальце с внушительным желтым бриллиантом. Пока она раскрыла лишь то, что носит его уже два месяца.