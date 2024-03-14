Рэпер T-Killah признался, что у него с Бузовой был фейковый роман для прессы

Ольга Бузова до сих пор ищет свою любовь. Еще до свадьбы с футболистом Дмитрием Тарасовым ходили слухи, что у нее был роман с рэпером T-Killah, которого зовут Александр Тарасов. Лишь теперь, спустя много лет, он признался, что их чувства были не настоящими. Тогда звезда «Дома-2» решилась на пиар-роман.

«Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с Димой», — честно заявил рэпер.

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Одна из подписчиц отметила, что Ольга его превзошла, так как теперь она суперзвезда в России, а он таких высот не достиг. С этим T-Killah не стал спорить. В 2012 году телеведущая сыграла свадьбу с футболистом. Они демонстрировали идиллию. Но спустя четыре года супруги развелись. Позже артистка рассказала, что у Дмитрия появилась другая девушка, его будущая жена Анастасия Костенко.