Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, чтобы оказать помощь зрителю

Марат Башаров оказался на гастролях. Он 13 марта приехал в Ростов-на-Дону. Когда актер играл на сцене в Академическом театре имени М. Горького, то случился непредвиденный инцидент. Он объявил антракт во время спектакля «Жениться Вам надо, барин», когда заметил, что зрителю в зале стало плохо.

«Артист крикнул: «Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача». И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом», — рассказала одна из зрительниц, Елена Альмалибре.

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Когда Башаров понял, что мужчине, который почувствовал себя плохо, нужно помочь, он прервал спектакль и отметил, что после антракта он возобновится с того же места. Ему пришлось прервать сцену за 15 минут до конца первого акта. Зрителю смогли быстро оказать помощь. Он пришел в себя. В театр направились его родные, чтобы забрать домой. После этого случая ростовчане стали еще больше любить Башарова, пишет Rostov.KP.RU.