Внучка Олега Стриженова Александра сделала пластическую операцию за 900 тысяч рублей

У Олега Стриженова есть внучка Александра. Примечательно, что она решилась на преображение. Не так давно она родила шестого ребенка. Александра наследников до недавнего времени растила самостоятельно. А теперь она сделала пластическую операцию.

На абдоминопластику с переносом пупка, а также увеличение груди она потратила 900 тысяч рублей. Также внучка актера рассказала, что операция длилась восемь часов. Она отметила, что ей после родов не нравилось, как выглядит ее живот. Теперь многодетная мать восстанавливается. После наркоза ей было тяжело.

«По этому поводу у меня даже был нервный срыв… Но я понимаю, что все трудности временные, и совсем скоро увижу долгожданный результат», — сказала она, пишет «СтарХит».

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К слову, Александра живет в Сочи, где готовится к свадьбе с возлюбленным. Она похвасталась, что избранник по имени Паша сделал ей предложение руки и сердца. Торжество они запланировали на июнь.