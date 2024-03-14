Алексей Нилов рассказала, как Алла Пугачева подставила актеров за исполнение ее песни: «Она нам отомстила»

Алла Пугачева за годы своего творчества сталкивалась со многими людьми. Алексей Нилов рассказал, что в одной из серий «Улицы разбитых фонарей» ему с коллегами пришлось исполнить хит певицы «Позови меня с собой».

Он отметил, что они не хотели исполнять именно эту композицию, так как ее автор Татьяна Снежина трагически погибла. А спустя время они встретили Примадонну на концерте «Менты в Кремле». Она решила им отомстить, вынудив спеть песню с ней, которую они не знали. Эту подставу актер не может забыть.

«Она говорит: „Поете мою песню?“ Мы отвечаем: „Да, Алла Борисовна, вот так случилось“. — „Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем“. — „В смысле «вместе споем»?“ — „Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую: я пою, а вы припевчик этот“. И мы пели „Мадам Брошкину“. Она нам отомстила, короче, молодец, очень сильно», — поделился Нилов.

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Он отметил, что певица в итоге снисходительно отреагировала на то, что они исполнили ее хит в сериале. Актер не стал ее осуждать за последние высказывания, где она обмолвилась, что нормальные люди не хотят вернуться в Россию. Несмотря ни на что, он считает ее великой. По мнению артиста, неизвестно, что у него будет в голове, когда придет старость, пишет KP.RU.