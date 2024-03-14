Федор Бондарчук признался, как его изменил брак с Паулиной Андреевой: «Я стал жить!»

Федор Бондарчук редко говорит о личной жизни. Он после развода со Светланой Бондарчук сыграл свадьбу с Паулиной Андреевой. У пары подрастает сын Иван. В интервью режиссер рассказал, что брак его изменил. Он отметил, что она помогла ему почувствовать вкус жизни. Также супруги сработались, и порой его супруга пишет сценарии для фильмов, а также играет в проектах возлюбленного.

«Я стал жить! Я так остро это чувствую. А еще наши семейные узы облегчают совместную творческую деятельность. Паулина — автор. Да еще и талантливый! А еще вспоминаю: когда мы познакомились, я сразу попросил ее записывать свои слова, фразы», — поделился Бондарчук.

Он похвастался, что жена долго писала в стол, а потом ее работу увидели все, так как вышел фильм «Псих». Актер признался, что им удается избегать конфликтов. Он делает все, чтобы не нарушать личные границы. Федору приходится ждать, когда Паулина завершит работу над сценарием, чтобы его увидеть.

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«Наступает самый прекрасный момент — когда Паулина мне читает. Читает не как сценарист, а как актриса — со всеми возможными и невозможными красками. Это блаженство!» — признался режиссер.

Он добавил, что счастлив и надеется, что его супруга тоже счастлива, пишет Prozvezd.