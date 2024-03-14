Умерла руководитель Театра классического балета Наталья Касаткина

13 марта стало известно, что умерла народная артистка РСФСР Наталья Касаткина. У нее случился инсульт. Ближе к ночи ее доставили в реанимацию Института скорой помощи им. Склифосовского. Однако врачи не смогли ее спасти, пишет ТАСС.

Она прожила 89 лет. Много лет артистка была солисткой Большого театра. А с 1977 года она занимала пост руководителя Московского театра классического балета. С ней большую часть жизни был муж Владимир Василев. Примечательно, что он умер шесть лет назад. До последних дней Касаткина продолжала работать. Она руководила театром, общалась и репетировала с танцорами, а также делилась планами на будущее.

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Пока дата и место прощания с артисткой балета неизвестны.