Нумеролог Кузденбаева заявила, что молодая жена принесла Петросяну удачу

Евгений Петросян накануне отметил двойной праздник. Его жене Татьяне Брухуновой исполнилось 35 лет, а сыну Вагану — четыре года. В такой особенный день пара решила объявить, что у них родился еще один ребенок. На фото они позировали с маленькой дочкой.

Поклонники заподозрили, что малышке уже около двух месяцев. Некоторые удивились тому, что не видели супругу артиста беременной. Многие заподозрили, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Но Петросян опроверг эти домыслы, а Брухунова дала понять, что рожала сама.

Нумеролог Клара Кузденбаева, которой ранее удалось рассчитать рождения ребенка у Филиппа Киркорова и свадьбу Лизы Арзамасовой с мужчиной намного старше, предсказала рождение второго малыша у Петросяна с женой три года назад.

«Вообще, рождение детей заложено в его жизненной программе. Кстати, Петросян — долгожитель и проживет длинную жизнь», — поделилась Клала.

Также нумеролог отметила, что артист правильно выбрал профессию. Также она добавила, что у людей, которые родились 16 сентября 1945 года, часто бывают несколько браков и вторая половина жизни более удачная.

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