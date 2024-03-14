Жена Прилучного Брутян призналась, что мечтает о дочери: «Надо себе подружку родить»

Павел Прилучный уже почти два года состоит в браке с Зепюр Брутян. У них растет сын Микаэль. Пока его лицо пара скрывает. Но все чаще они делятся кадрами с малышом, хвастаясь тем, как он быстро растет. 13 марта Брутян подловила мужа, который сидел на диване и разговаривал с 10-месячным наследником. Она призналась, что хочет еще родить дочку.
«Мужские разговоры нельзя подслушивать. Надо себе подружку родить», — заявила актриса.
А позже Зепюр уже сама играла с ребенком. Она старается делать все, чтобы Микаэль развивался. Артистка засняла, как он играет на игрушечном пианино. Мальчик тарабанил ладошками по клавишам. Она его хвалила за старания.
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Напомним, что у Прилучного есть еще двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Его сыну Тимофею уже 11 лет, а дочке Мие исполнилось восемь лет.