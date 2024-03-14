Жена Прилучного Брутян призналась, что мечтает о дочери: «Надо себе подружку родить»

А позже Зепюр уже сама играла с ребенком. Она старается делать все, чтобы Микаэль развивался. Артистка засняла, как он играет на игрушечном пианино. Мальчик тарабанил ладошками по клавишам. Она его хвалила за старания.

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Напомним, что у Прилучного есть еще двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Его сыну Тимофею уже 11 лет, а дочке Мие исполнилось восемь лет.