Диктора Светлану Моргунову похоронили рядом с сыном на Троекуровском кладбище

Светлана Моргунова неожиданно ушла из жизни 10 марта. Причной смерти стал оторвавшийся тромб. Друзья и близкие не стали скрывать, что это стало для них ударом. 14 марта состоялись похороны легендарного диктора. Организацией прощания занималась ее невестка, а также под свой контроль все взял Игорь Крутой, который был крестным сыном Моргуновой.

Отпевание прошло в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи им. Склифосовского. А потом гроб с телом Светланы Михайловны привезли на Троекуровское кладбище. Похороны должны были состояться на день раньше, но случилась задержка, так как сложно было добиться места для захоронения, о чем рассказывала подруга покойной Клара Новикова.

Но было исполнено главное желание Моргуновой. Ее похоронили рядом с сыном Максмом, которого не стало в 2020 году после ковида и пневмонии. Друзья диктора признавались, что она тяжело переживала эту утрату. У нее даже случился инсульт, после чего она медленно говорила. Более того, она впала в депрессию и не хотела жить.

На похоронах были замечены ее внучка Дарья, невестка Елена, а также сестра Елена и племянник Илья. Также пришли Игорь Крутой, Лев Лещенко и другие звезды.

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