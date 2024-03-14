Джигурда обратился к Пугачевой: «Приезжай и поговорим на интеллектуальном уровне»

Алла Пугачева недавно обмолвилась во время ссоры с Стасом Михайловым, что нормальные люди не вернутся в Россию. Певица этим высказыванием вызвала гнев многих людей. Никита Джигурда также считает, что она не права. Но он отметил, что преследовать ее и давать ей статус иностранного агента не нужно. Актер вспомнил, что Примадонна обещала все рассказать, когда вернется. Поэтому он призвал ее прилететь обратно на родину.

«Приезжай, и поговорим на интеллектуальном уровне. Алла, чтобы ты не сказала, ты должна понять, что Россия на сегодняшний день — крепость против извращенцев, Содома и Гоморры. Князь Владимир подчеркнул, что у нас семья — это мужчина и женщина», — высказался Джигурда, пишет «МК».

Актер отметил, что готов с ней пообщаться. Он уверен, что тогда свое мнение певица поменяет и осознает, что заблуждается.