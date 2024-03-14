Певица IVANITSKAYA выпустила новый трек «Отпускаю», который создала для сериала «Содержанки»

IVANITSKAYA активно строит карьеру. Многие ее знают как Диану Иваницкую, которая была участницей шоу «Хочу в «ВИА Гру», а также солисткой группы Dinama. Теперь она занимается сольным творчеством. И певица решила выпустить новый трек «Отпускаю».

Она не перестает экспериментировать с музыкой: дерзкая исполнительница предстает перед своими поклонниками в новом образе безупречной дивы. Новый трек «Отпускаю» про серьезную тему в отношениях — про доверие. Она дает понять, что утерянное доверие уже не вернуть.

К слову, свой трек «Отпускаю» IVANITSKAYA создала для популярного сериала «Содержанки», но уже когда трек был готов, она засомневалась в себе и так и не отправила продюсерам картины свое произведение. Так вышло, что у певицы есть актерское образование и она порой думает о том, чтобы попробовать свои силы в кино.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Аудитория артистки видела ее в самых разных ролях, а слезам юной звезды невозможно не поверить. В этом можно убедиться, посмотрев видеозарисовку к релизу на YT — канале IVANITSKAYA.