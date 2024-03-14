Индийский сериал «Махабхарата» в новой переозвучке выйдет на канале «Суббота!»

Сериал «Махабхарата». Фото: пресс-служба канала «Суббота!»

Сериал, который называют «индийской «Игрой престолов», смогут увидеть зрители с 18 марта.

Индийские сериалы всегда наполнены драмой, мистикой и романтикой. И канал «Суббота!» запустит сериал «Махабхарата», который был снят по мотивам древнеиндийского эпоса о войне богов и людей, написанного на санскрите. 

Отмечается, что в центре сюжета оказывается вражда между родами Пандавы и Кауравы, которые принадлежат к одной династии. К слову, сериал очень захватывающий, не зря его называют «индийской «Игрой престолов». А также он стал одной из самых дорогостоящих постановок Болливуда: бюджет производства составил 73 миллиона долларов. 

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Сериал для российских зрителей переозвучила студия «Кириллица». Уже с 18 марта «Махабхарата» стартует на канале «Суббота!».

Сериал «Махабхарата». Фото: пресс-служба канала «Суббота!»

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