Мария Зайцева выступила против фонограммы на концертах: «Артист должен петь живьем»

Певица Мария Зайцева считает, что инициатива Госдумы РФ о наказании для артистов, поющих под фонограмму, должна быть принята на законодательном уровне. Она рада, что этот вопрос рассматривают на таком уровне, и надеется, что порядок будет наведен. Потому что уверена, открывать рот под «плюс» нечестно по отношению к зрителям.

«Безусловно, артист должен петь живьем. Если ты называешь себя певцом или певицей, то это твоя прямая обязанность. Если в руках артиста находится микрофон, то это априори подразумевает то, что он должен в него петь, а не просто открывать рот», - заявила Зайцева в интервью сайту Teleprogramma.pro.

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Зайцева согласна с тем, что поющий под фонограмму исполнитель должен предупредить своего слушателя, что не будет петь сам. По инициативе депутатов, если такого предупреждения на афише не найдут, то организаторы выступлений будут наказаны – их обяжут возвращать деньги за билеты зрителям.