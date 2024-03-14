Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе при одном условии: «Если предоставят доказательства, как это случилось»

77-летняя Татьяна Тарасова не смолчала после требования Этери Тутберидзе извиниться перед ней публично. Наставницу фигуристок покоробили слова старшей коллеги о том, что «таблетку может дать только тренер». Она приняла их на свой счет после дела Камилы Валиевой и назвала грязью, клеветой и обвинениями.

Татьяна Тарасова, в свою очередь, готова это сделать. Но при одном условии, которое высказала в интервью ТАСС.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», - объяснила свою позицию Тарасова.

Напомним, что допинг-дело Камилы Валиевой рассматривалось в течение двух лет после Олимпиады в Пекине, прошедшей в 2022 году. В пробах спортсменки обнаружили запрещенный препарат, и решение Спортивного арбитражного суда было принято жестокое – лишить титулов и дисквалифицировать на 4 года.