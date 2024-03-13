Лера Кудрявцева - про свое прооперированное колено: «Швов не будет видно»

Перенесшая операция на коленной связке Лера Кудрявцева идет на поправку. Звезда травмировалась в середине февраля, перенесла пересадку тканей и теперь по квартире и в сторону больницы передвигается на костылях, где проходит реабилитацию.

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Как и обещала, Кудрявцева держит своих поклонников в курсе новостей. И после очередной встречи с лечащим врачом сообщила радостную новость.

«Швов на коленке не будет видно, спасибо огромное за это Юрию Викторовичу Рогову, моему хирургу)», - написала телеведущая.

Когда Лера сможет отбросить костыли и ходить самостоятельно, пока неизвестно. Звезда старается не торопить события, но признается, что, по ее ощущениям, прошла целая вечность.

Напомним, Кудрявцева серьезно травмировалась на репетиции. Во время прыжков она неудачно приземлилась на правую ногу, произошел разрыв коленной связки и перелом в бедре.