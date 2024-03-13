13 марта Марина Кравец стала мамой во второй раз. Она находилась в роддоме с мужем Аркадием. Он поддерживал ее в важный момент. Актриса объявила, что у них появилась вторая дочка. Пока они не стали раскрывать ее имя.

Ведущая шоу «Конфетка» в кадре держит новорожденную кроху на руках. Звезда поблагодаарила врачей, которые вели ее беременность. Она призналась, что почти та же команда была с ней и во время рождения ее первенца, дочки Вероники, в апреле 2020 года.