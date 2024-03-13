13 марта Марина Кравец стала мамой во второй раз. Она находилась в роддоме с мужем Аркадием. Он поддерживал ее в важный момент. Актриса объявила, что у них появилась вторая дочка. Пока они не стали раскрывать ее имя.
Ведущая шоу «Конфетка» в кадре держит новорожденную кроху на руках. Звезда поблагодаарила врачей, которые вели ее беременность. Она призналась, что почти та же команда была с ней и во время рождения ее первенца, дочки Вероники, в апреле 2020 года.
«Чувствуем обе себя прекрасно! Такие дни — это, конечно, счастье! Любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо!» — написала Кравец.
Марина Кравец с мужем и дочкой. Фото: соцсети Марины Кравец
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По словам актрисы, первой о радостной новости узнала их теперь уже старшая дочка. Поклонники и друзья поздравляют супругов с пополнением. Напомним, что резидент Comedy Club скрывала беременность до декабря 2023 года. Потом она появилась в «Шоу Воли», где подтвердила, что ждет ребенка. Марина старалась не демонстрировать изменения в фигуре, облачаясь в наряды с объемным верхом. Также она до последнего месяца беременности активно работала.