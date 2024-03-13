«Получается, что младенец на няньках»: россияне удивились тому, что молодая жена Петросяна показа дочку после путешествия

Татьяна Брухунова 13 марта празднует день рождения. Ей исполнилось 35 лет. В этот же день у нее с мужем Евгением Петросяном родился сын Ваган. А теперь пара объявила, что они снова стали родителями. На новом фото супруги позировали не только с четырехлетним сыном, но и крохотной дочкой. Девочка была облачена в чалму и юбочку с кардиганом. Лицо малышки Татьяна показывать не стала, а также пока не рассекретила ее имя.

Друзья и знакомые стали поздравлять пару с пополнением в семье. А вот поклонники были удивлены. Они сразу отметили, что не видели у жены Петросяна округлившегося живота, хотя она регулярно публиковала свежие фото.