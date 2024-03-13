«Получается, что младенец на няньках»: россияне удивились тому, что молодая жена Петросяна показа дочку после путешествия

Татьяна Брухунова 13 марта празднует день рождения. Ей исполнилось 35 лет. В этот же день у нее с мужем Евгением Петросяном родился сын Ваган. А теперь пара объявила, что они снова стали родителями. На новом фото супруги позировали не только с четырехлетним сыном, но и крохотной дочкой. Девочка была облачена в чалму и юбочку с кардиганом. Лицо малышки Татьяна показывать не стала, а также пока не рассекретила ее имя.
Друзья и знакомые стали поздравлять пару с пополнением в семье. А вот поклонники были удивлены. Они сразу отметили, что не видели у жены Петросяна округлившегося живота, хотя она регулярно публиковала свежие фото.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали дочку. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
«А фото нету беременных», — сразу написала boguslovaa.
«Если я их не сливаю в Сеть, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?» — ответила Брухунова.
Потом она также добавила, что не выставляет свою жизнь напоказ. Супруга артиста посмеялась, когда некоторые фанаты решили, что она родила ребенка во время поездки в Китай в феврале. К слову, туда Татьяна ездила одна. В это время Петросян получил травму в Москве и попал в больницу. Ему сделали операцию на предплечье, поставив титановые пластины.
Поклонники также стали предполагать, что ребенка могла выносить суррогатная мама, так как такая услуга популярна среди звезд. Но Евгений Ваганович заверил, что это не так. А Брухунова отметила, что еще не восстановилась после вторых родов и находится в своем максимальном весе.
Татьяна Брухунова в начале февраля ездила в Китай. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Некоторые пользователи Сети все же вспомнили, что видели у нее выпирающий живот на некоторых фото. Но все чаще она носила наряды оверсайз или прикрывала область живота.
«Я вроде слежу за вами, как это произошло?» — поразилась elenaivanova8238.
«Агенты ФСБ отдыхают по сравнению с вашей конспирацией», — призналась volnaru73.
«Татьяна, я вижу то, что вижу? У вас доченька», — отметила irinazabavskaia2013.
«Таня, у вас второй ребенок! Или просто держите куклу?» — написала liudmilaisoian.
«Сейчас вы постоянно выставляли сторис, и видно, что не было беременности, плюс дальние путешествия. А есть даты, когда расскажите про ребенка?» — уточнила teacherofrussian_.
«Ладно скрывались во время беременности, но потом-то зачем. И фраза «не показываю личную жизнь» неверна, потому что к такой логике можно приплести и скрывание самого ребенка, а и первого, и второго показывают сразу после рождения. Верить в приметы типа беременной фоткаться нельзя, православный верующий человек не может, так что все очевидно. Но я рада за Татьяну и мужа. Сама бы с удовольствием прибегла к услугам суррогатной матери», — высказалась honeymelon_sale_.
Татьяна Брухунова устраивалап утешествие по Камчатке. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
К слову, многих фанатов смутило, что Брухунова ездила до Петропавловска-Камчатского, а значит, девять часов провела в самолете. Такой длительный перелет беременные женщины редко выбирают.
Поклонники считают, что дочке Петросяна на фото около двух месяцев, а значит, она родилась в январе или в конце декабря. Уже после этого жена юмориста отправлялась в путешествия. Они решили, что Татьяна не брала ребенка с собой в Китай, так как это рискованно для здоровья малышки.
«Получается, что младенец на няньках, а она — в театрах и в путешествиях», — уверена id_iriska66.
«А ведь Татьяна в Китай недавно летала, что ж это получается, ребенок на искусственных смесях растет?» — поразилась ani_sn.
«Не переживайте, при ее средствах она хоть сто нянек может нанять», — заверила k.mezentseva64.
Больше Брухунова никому отвечать на замечания не стала. Она призналась, что отправит хейтеров в бан. Напомним, что у Петросяна от первого брака есть дочка Виктория. Она подарила ему внуков Андрея и Марка, а в 2020 году у артиста родился правнук.
Татьяна Брухунова скрыла беременнность и когда ждала сына. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой