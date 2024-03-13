Актер Светлаков рассказал, что ему не хватает Урганта на телевидении

Иван Ургант уже два года не ведет передачи на телевидении. Лишь недавно он снялся в фильме, который должен выйти в 2024 году. Но телеведущий даже не посещает премии и красные дорожки. Он лишь иногда делится кадрами с детьми или из путешествий. А вот его друг Сергей Светлаков вернулся на канал ТНТ.

Он теперь активно работает. Актер высказался о том, что части артистов теперь нет на телевидении. Он признался, что все же есть люди, которых невозможно заменить. Но также артист считает, что сложившая ситуация может сделать так, что появятся новые лица на экранах.

Незаменимой единицей Светлаков считает своего коллегу по многим проектам Урганта. Они вместе снималась в нескольких частях фильма «Елки».

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